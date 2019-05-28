Путин поблагодарил Назарбаева за вклад в укрепление двухсторонних отношений

Президент РФ Владимир Путин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Российский лидер выразил искреннее уважение и поблагодарил Назарбаева за сделанное на пути укрепления двусторонних отношений и создания Евразийского экономического союза.

Токаев наградил Путина орденом Нурсултана Назарбаева

"Хотел бы вас поблагодарить, прежде всего, за то, что было сделано на путях интеграции и в двусторонних отношениях, в развитии нашего стратегического взаимодействия между Казахстаном и РФ...Здесь огромная ваша заслуга. У нас мероприятия-то основные завтра. А приехали мы к вам сегодня вечером по вашему приглашению исключительно руководствуясь одним соображением: из уважения к вам лично", - передаёт словам Путина РИА Новости.

Глава государства выразил уверенность что благодаря совместной работе с Назарбаевым в качестве почетного председателя будет сделано много на пути укрепления двухсторонних отношений.

"Для меня большая честь все делать для того, чтобы наш экономический союз состоялся", - ответил первый глава Казахстана.

Ранее сообщалось, что в рамках встречи Путину был вручён орден, названный в честь Нурсултана Назарбаева "за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества".