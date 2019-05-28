Токаев наградил Путина орденом Нурсултана Назарбаева
28 мая 2019, 22:19 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил президента России Владимира Путина орденом, названным в честь Нурсултана Назарбаева. Согласно документу, российский лидер удостоен данной награды за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества двух стран.
"В честь ознаменования 25-летия идеи о евразийской интеграции и 5-летия подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, а также за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества с Республикой Казахстан наградить орденом", - сказано в указе на сайте президента Казахстана.
Орденом награждены также президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.
Документ вступил в силу со вторника, 28 мая.