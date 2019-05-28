Токаев наградил Путина орденом Нурсултана Назарбаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил президента России Владимира Путина орденом, названным в честь Нурсултана Назарбаева. Согласно документу, российский лидер удостоен данной награды за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества двух стран.

"В честь ознаменования 25-летия идеи о евразийской интеграции и 5-летия подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, а также за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества с Республикой Казахстан наградить орденом", - сказано в указе на сайте президента Казахстана.

Орденом награждены также президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

Документ вступил в силу со вторника, 28 мая.