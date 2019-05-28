Глава украинского Генштаба опозорился на передовой с бронежилетом

Назначенный на должность главы Генерального штаба Руслан Хомчак надел бронежилет задом наперед. На эту деталь обратили внимание военные эксперты.

Фото уже удаляют из публичного доступа, но они сохранились. Новый глава украинского Генштаба показал профессиональную непригодность, надев бронежилет неправильно.

Недостаток профессиональной подготовки показали и обеспечивающие визит президента Украины Владимира Зеленского. Он явился на передовую в синей рубашке. Такая демаскировка могла привести к его гибели.

Видео посещения украинского президента появилось на youtube-канале команды Зеленского. Масс-медиа зачем-то ухватились за деталь и сообщили, что украинский президент попрыгал на кровати и сравнил койку с теми, что были когда-то в пионерлагерях. На самом деле Владимир Зеленский знакомился с бытом бойцов и сходил на окопы на передовой.

Мимоходом украинский лидер анонсировал какие-то изменения, судя по всему, в быту обитающих на передовой бойцов. Каким именно образом Зеленский собирается изменить качество жизни, не совсем понятно. Обычно в окопах ситуация такова, что в любую минуту может прилететь какая-нибудь взрывоопасная дрянь. Завтра привезут – послезавтра в дом что-нибудь прилетит. А через неделю старшина начнет рядовому выносить мозги, чтобы тот компенсировал дорогостоящую вещь. И в конце концов у бойца траты вычтут из зарплаты.

Все, что бойцу на окопах нужно реально: хороший спальник, термобелье, качественное обмундирование. Причем все это лучше, чтобы было куплено за свои деньги. В противном случае армия будет требовать компенсировать порчу, износ или потерю имущества при увольнении.

Зеленский пока не знает нюансы армии. Как показала практика, советники ему ничего не говорят. Поэтому пока украинский лидер на передовую ездит как хорошая мишень для снайперов в яркой рубашке и с главой Генштаба, который позорится с надетым неправильно бронежилетом.