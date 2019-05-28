Бывший начальник Генерального штаба ВСУ Владимир Замана рассказал, что в 2014 году была предпринята попытка вернуть Крым. По его словам, на этапе подготовки к операции поступил приказ её отменить прямо перед началом.

"Личный состав был загружен в самолеты, которые дошли до морского побережья континентальной Украины, а после этого пилоты получили приказ развернуться назад и вернуться на аэродромы базирования. И на этом все закончилось", - передаёт слова Замана "ФАН".

Экс-начальник Генштаба ВСУ добавил, что главной целью силовиков Украины было "разблокирование" оставшихся в Крыму воинских частей. Он отметил, что об операции известно только из источников близких ему, никаких документационных подтверждений не обнаружено.