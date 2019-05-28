В Рижской думе продолжаются аресты сотрудников

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержало экс-председателя правления Рижского бюро по развитию туризма Максима Толстого. Экс-председатель является членом партии «Согласие».

В чем подозревают г-на Толстого?

Экс-председателя Рижского бюро по развитию туризма подозревают в растрате бюджетных средств, подделке документов, мошенничестве.

«История» с экс-председателем выглядит несколько странно: 14 мая он не вернулся из командировки в Россию. А позже и совсем «оказался» больным. Кстати, больничный лист он представил в KNAB.

Что касается проверок в Рижской думе, в ведомстве Рижского бюро по развитию туризма, то это не первый арест: должностных лиц бюро начали задерживать с 5 мая.

По данным KNAB, из бюджетных денег было «похищено» 300 000 евро.

Обыски, аресты в Рижской думе продолжаются. Кто следующий?