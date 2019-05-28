Путин прилетел в Нур-Султан на саммит ВЕЭС

Во вторник, 28 мая, президент РФ Владимир Путин прибыл в столицу Казахстана Нур-Султан, где примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Отмечается, что российсий лидер планирует начать визит со встречи с Нурсултаном Назарбаевым.

Предстоящая встреча посвящена пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе. Саммит состоится в среду, 29 мая, в узком формате и расширенном с участием представителей делегаций и другими гостями форума, - сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что в рамках саммита состоятся двусторонние встречи Владимира Путина с главами других государств.

"Члены Высшего совета подведут итоги работы... за пятилетие и наметят задачи по расширению взаимодействия в самых разных областях - в торговле, экономике, промышленности, финансах, социальной политике", - отметили в Кремле.