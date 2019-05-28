Волкер считает, что Россия препятствует выполнению Минских соглашений Украиной

Спецпредставитель Соединённых Штатов по Украине Курт Волкер заявил, что государство не может выполнять Минские соглашения, потому что Россия не придерживается своих обязательств в рамках договорённостей. Он отметил, что основная причина - оккупация восточной части Украины РФ.

Волкер: "Я хотел бы контактов с Россией в ближайшем будущем"

"К сожалению, проблема с осуществлением минских договоренностей заключается в том, что Россия продолжает оккупировать восточную часть Украины, а также из-за продолжающихся там боевых действий... России нужно многое сделать для прекращения войны на Украине, чтобы мы могли перейти к другим аспектам реализации в полной мере минских договоренностей. Мы весьма в этом заинтересованы", - передаёт слова спецпредставителя ТАСС.

Ранее Курт Волкер сообщил, что готов к новым контактам с Россией, осталось только выбрать "подходящий момент и время".