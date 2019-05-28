Почему на экс-мэра Риги не завели ни одного уголовного дела?

Доподлинно стало известно, что на экс-мэра Риги и будущего евродепутата Нила Ушакова не завели ни одного уголовного дела. Почему?

Действительно, экс-мэр Риги Нил Ушаков не фигурирует ни в одном уголовном процессе. К нему не применено ни одного процессуального статуса – он не является ни свидетелем, ни обвиняемым, ни подозреваемым. Такая же «участь» постигла и его соратника, бывшего вице-мэра Андриса Америкса.

Как же так? Идет коррупционный скандал, связанный с финансовыми махинациями в ведомствах, относящихся к Рижской думе, происходят обыски, аресты, а «главные лица» РД…. «чисты аки младенцы».

Возможно ли такое в цивилизованной стране?

Достоверный источник «Аргументы Недели» в Латвии дал комментарии.

«Я бы употребил прекрасное слово – «пока». Да, на Нила Ушакова не заведено никакого уголовного дела. Да, все, как умные собаки понимают, но пока ничего сделать не могут. Объясняю. Конечно, он, как руководитель и идейный вдохновитель, имел отношение к коррупционным схемам, но, увы, умело подставлял «своих» людей. Они и отдуваются за него. Что заявил Нил Ушаков? Он делал все правильно! И не будет брать на себя никакую политическую ответственность. Например, «поймали» его соратников, а он говорит: «Как же так? Я им доверял! Они меня подставили! Виноват, не доглядел!» Но за «не доглядел» не арестовывают. Есть такое хорошее русское выражение – «и Бога не боится». Это к Ушакову. Тех, кто сейчас под следствием, тоже имеют семьи, детей. Пять лет назад был похожий случай: его «вину» взяли на себя его соратники….Не выдали, отсидели, а потом получили посты и деньги. Почему рецидивист работал начальником в одном из отделов ЖКХ? Кстати, тоже «ведомство» Ушакова. С чем связана такая солидарность? Я наблюдал за сотрудниками Рижской думы. Они реально за Ушакова. У меня создалось такое впечатление, что они зомбированы что ли… Я очень хорошо знаю, что в Рижской думе существуют и тренинги, и психологи работают. Очень умело «вкладывают» в головы людей нужную информацию. А как вы думали? Это взрослые игры. Что будет дальше? Процессы, обыски, аресты. Все будет зависит от профессионализма правоохранительных органов. Я уверен, что нужную информацию от уже обвиняемых, конечно, органы получат. Нужно иметь 100% доказательств. Его можно арестовать хоть сейчас! И что? Он выкрутится и вернутся в думу с флагом! Нет. Нужно собрать доказательства железные. Чем и занимаются правоохранительные органы. Поверьте, занимаются. Что касается бывшего вице-мэра Америкса, то там иная ситуация: он латыш, сам ушел в отставку, не отрицал, что работал в этих «неясных» фирмах. Кстати, он имеет непосредственное отношение к некоторым «кредитам по телефону». Его детище. Но там нет пока никакого криминала. И человеческий фактор играет немаловажную роль! Ушаков не очень приятный в общении человек. А вы разговаривали с Америксом? Он излучает доброжелательность, спокойствие, выдержку. Ну, бывший комсомольский работник. Но и тут не так все просто…. Дайте время правоохранительным органам».

Татьяна Тимука. Спецкор в странах Прибалтики.