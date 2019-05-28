У освобожденного сотрудника миссии ООН в Косове обнаружены серьёзные травмы

Доктор Златан Елек, наблюдающий за состоянием здоровья, ранее задержанного сотрудника миссии ООН в Косове, Михаила Краснощекова, сообщил, что у пострадавшего обнаружены серьезные травмы. По его словам, мужчина переведён в отделение интенсивной терапии.

В Косове освобожден российский сотрудник миссии ООН

"У него травма головы и перелом скуловой кости, что относится к категории тяжких телесных повреждений. Травма произошла от удара прикладом в голову, хотя этот человек не был вооружен", - передаёт слова доктора РИА Новости.

Ранее сообщалось, что был освобождён сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косове россиянин Михаил Краснощеков. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала задержание российского сотрудника провокацией.