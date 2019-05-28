Спецпредставитель Соединённых Штатов по Украине Курт Волкер заявил, что готов к новым переговорам с Россией. Однако, Волкер отметил, что ждёт подходящего момента и времени.

"Да, я хотел бы контактов с Россией в ближайшем будущем... В данный момент я не знаю, в какой форме это будет...Пока что, во время контактов, которые были ранее в этом году, Россия дала понять, что они не видят возможностей для продуктивных дискуссий...Посмотрим, как теперь будут обстоять дела, когда будет подходящее время, чтобы встретиться и продолжить обсуждение", - передаёт слова спецпредставителя ТАСС.

Волкер добавил, что главным вопросом для обсуждения будет восстановление мира на Донбассе.