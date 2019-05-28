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Волкер: "Я хотел бы контактов с Россией в ближайшем будущем"

28 мая 2019, 17:36 [ «Аргументы Недели» ]

Волкер: "Я хотел бы контактов с Россией в ближайшем будущем"
фото: соцсети

Спецпредставитель  Соединённых Штатов по Украине Курт Волкер заявил, что готов к новым переговорам с Россией. Однако, Волкер отметил, что ждёт подходящего момента и времени.

"Да, я хотел бы контактов с Россией в ближайшем будущем... В данный момент я не знаю, в какой форме это будет...Пока что, во время контактов, которые были ранее в этом году, Россия дала понять, что они не видят возможностей для продуктивных дискуссий...Посмотрим, как теперь будут обстоять дела, когда будет подходящее время, чтобы встретиться и продолжить обсуждение", - передаёт слова спецпредставителя ТАСС.

Волкер добавил, что главным вопросом для обсуждения будет восстановление мира на Донбассе.

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