Эксперт прокомментировал последствия обострения конфликта в Косово

На севере Косова были замечены столкновения сербов с полицией, как передает телеканал РТС. Сообщается, что сербы возвели баррикады и сопротивляются действиям правоохранителей. Также говорится о двух пострадавших сербской национальности.

Эксперт Евгений Колосков считает, что беспорядки могут быть связаны с заявлением сербского лидера, пишет НСН.

«Понятно, что хочется эти два события связать. Потому что, если мы говорим о сербах, которые в Косове, конечно, такое заявление президента Сербии не может радовать. Очевидное их недовольство может вылиться в такие столкновения. С другой стороны, для косовских властей это может стать побудителем к более активным действиям по интеграции в свои структуры сербского населения. И такая непростая ситуация привела к конфликту», — отметил специалист.