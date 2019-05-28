Экс-министр Украины считает, что экономика страны гибнет из-за Евросоюза

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что украинская экономика не в силах конкурировать с европейской. Однако, по его словам, Украина подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом, согласившись на проигрышные для страны условия.

По его мнению, государству не стоило соглашаться сотрудничать на условиях технических регламентов и стандартов, принятых в Евросоюзе.

"...европейская продукция автоматически к нам поступает без контроля качества, а украинская продукция должна быть сертифицирована на соответствие стандартам Евросоюза. Поэтому соглашение было подписано заведомо неравноправное, невыгодное и дискриминационное...В итоге такого ошибочного стратегического решения наша экономика и промышленность гибнет", - передаёт слова бывшего министра РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Суслов добавил, что данное соглашение подразумевает установление зоны свободной торговли, но ЕС ограничил ввоз украинской продукции, введя в отношении неё квоты.