В Народной милиции самопровозглашенной ДНР сделали экстренное заявление об усилении атак армии Украины в Донбассе из-за состоявшегося накануне визита в зону конфликта президента страны Владимира Зеленского. Сообщение поступило в распоряжение отечественных интернет-СМИ.

Как пишет «Русская весна», в оборонном ведомстве заявили, что командование Вооруженных сил Украины, «пытаясь выслужиться» перед новым главой государства, увеличило интенсивность обстрелов территории, которая находится под контролем властей ДНР. Так, ВСУ нанесли удары по западной окраине Донецка и поселку Александровка, расположенному неподалеку от столицы республики. Снаряды, выпущенные киевскими военными, повредили восемь домостроений.

Ранее во вторник сообщалось, что отечественный политолог Сергей Кургинян назвал предполагаемую причину продолжения боевых действий на востоке Украины.