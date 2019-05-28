В Сеть попали фото атомной подлодки ВМС США после того, как она врезалась в подводную гору

В Сеть попали фото атомной подлодки San Francisco ВМС США после того, как она врезалась в подводную гору в Тихом океане. Инцидент с американской подлодкой произошел 8 января 2005 года. Фото поврежденной подлодки в Twitter опубликовал пользователь Ivan O’Gilvi.

Подлодка San Francisco ВМС США на полном ходу столкнулась с подводной горой на глубине 160 метров в 675 километрах к юго-востоку от Гуама. В результате происшествия один моряк-подводник погиб, 97 членов экипажа были ранены.

Судно едва не затонуло, - сообщает РИА Новости. Серьезные повреждения были нанесены передним балластным цистернам и обтекателю головного санара. При этом внутренний корпус остался цел, ядерный реактор также не пострадал. Благодаря усилиям экипажа, подлодку удалось спасти. Но командование американских ВМС признало виновниками катастрофы экипаж и командование USS San Francisco.