Политолог из РФ нашел возможную причину продолжения боевых действий в Донбассе

Боевые действия в Донбассе не прекращаются, потому что военнослужащие Вооруженных сил Украины должны отчитываться перед иностранцами за обстрелы территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Такое заявление в телевизионном эфире сделал российский политолог Сергей Кургинян.

По словам эксперта, у ВСУ есть инструкция по прострелам – количеству обязательных ударов в сторону противника. Эти атаки фиксируются в журнале, который затем передается иностранным специалистам, отметил Кургинян на программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Согласно утверждению аналитика, норматив на прострелы задан силами, находящимися вне Украины.