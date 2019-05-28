Глава Крыма оценил решение морского трибунала по украинским морякам

Глава Крыма Сергей Аксенов во вторник оценил решение международного морского трибунала в Гамбурге, который потребовал от России освободить украинских военных моряков, задержанных в Керченском проливе.

По словам Аксенова, данное решение было направлено на выполнение задачи по "дискредитации России", передает сегодня РИА "Новости"

Глава Республики Крым подчеркнул, что у РФ есть понимание, за что сидят моряки – они нарушили государственную границу страны. "Я лично на решение международных судов в принципе не отвлекаюсь", – подчеркнул Сергей Аксенов в ходе разговора с журналистами.