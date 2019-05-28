Украинский аналитик назвал фамилию вероятного премьера при президенте Зеленском

Правительство Украины при президенте Владимире Зеленском возглавит Юлия Тимошенко. Соответствующий прогноз в разговоре с российскими журналистами озвучил украинский политический эксперт Кирилл Молчанов.

Как отметил аналитик, новому главе государства по итогам выборов в Верховную Раду, которые должны состояться в конце июля, придется сформировать парламентскую коалицию, чтобы не получить обвинения в узурпации власти. Союзником партии Зеленского «Слуга народа» станет «Батькивщина», ее глава Юлия Тимошенко займет пост премьер-министра, предсказал политолог.

Кирилл Молчанов добавил в интервью «Московскому комсомольцу», что все остальные партии, пробившиеся в Раду, уйдут в оппозицию, однако не смогут выступать против Владимира Зеленского единым фронтом из-за различия своих позиций.