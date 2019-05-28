В Верховной Раде озвучили «единственный путь» завершения войны на востоке Украины

В Верховной Раде призвали начать прямые переговоры с Российской Федерацией по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. Соответствующее заявление сделал депутат Александр Вилкул.

Как отметил парламентарий, которого процитировало ИА REGNUM, «реального мира» не может быть без «реальных переговоров». Согласно точке зрения Вилкула, прямой диалог с Москвой – «единственный путь» прекращения войны. Чем скорее новый президент Владимир Зеленский пойдет на переговоры, тем быстрее перестанут страдать жители Донбасса, полагает представитель Верховной Рады.

Киевские власти неоднократно обвиняли Россию в военной помощи силам непризнанных ДНР и ЛНР. Москва эти утверждения опровергает. Согласно официальной позиции РФ, она не является участницей конфликта в Донбассе.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский беспилотник атаковал жилой дом в Горловке, расположенной на территории ДНР.