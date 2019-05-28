Киев вывел бронекатера в Азовское море на учения

Украина готовится к обострению ситуации в Азовском море. С таким заявлением на своей официальной страничке в социальных сетях выступил штаб Операции объединенных сил Украины, так называется ведомство, которое проводит боевые действия на Донбассе.

Официально мероприятия названы учениями. Украина вывела в море бронекатера «Кременчуг» и «Лубны». Он провели маневры с практическим выполнением стрельб из кормового и носового артиллерийских модулей. Украинские моряки отработали обнаружение морской цели, а потом вышли в атаку.

«Обучение в море проводилось при поддержке морской авиации», — сообщила пресс-служба украинского военного ведомства: «Для этого привлекался вертолет Ми-14 морской авиационной бригады ВМС ВС Украины».

Целью учений обычно становится повышение слаженности экипажей. Пресс-служба военного ведомства так и объяснила. Однако в контексте происходящего на Донбассе, а также складывающейся ситуации в Азовском море, комментарии выглядят достаточно двусмысленно.

«Морская компонента Объединенных сил готова к реагированию на обострение ситуации в районе ответственности», — это заголовок к публикации об учениях, которую сформулировала пресс-служба Операции объединенных сил.

В последнее время ключевыми новостями, связанными с Азовским морем, стала эскалация политического конфликта вокруг некогда задержанных в Керченском проливе украинских моряков на военных судах. Это территория РФ. И такой статус у пролива был еще до 2014 года. Теперь официальный Киев требует признать международный статус Керченского пролива.

Кроме того, в течение продолжительного времени официальный Киев грозит совершить новую провокацию с вторжением в территориальные воды РФ.