Глава МИД Британии: необходимо заключить новую сделку по Brexit

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант во вторник, 28 мая, заявил, что Великобритания должна заключить с Брюсселем новое соглашение об условиях выхода страны из Европейского союза.

По мнению дипломата, сделка по Brexit, согласованная премьер-министром Британии Терезой Мэй, должна быть пересмотрена. В первую очередь это касается механизма "бэкстоп" – режима поддержки пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза Евросоюза и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit.

Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление Ханта, Великобритании нужно создать новую переговорную команду, в которую будут входить не только члены правительства, но также представители Демократической юнионистской партии и группы тори во главе со сторонником "жесткого" выхода страны из ЕС Джейкобом Рисом-Моггом.