Европа вводит новые купюры в 100 и 200 евро

Европейский центробанк обновил банкноты в сто и двести евро. Ведомство объяснилось, зачем это понадобилось и что станет со старыми деньгами.

Появление новых банкнот связывают с дополнительными мерами защиты от подделок. В оборот планируется ввести 3 миллиарда купюр. Хождение старых не отменяется. Они будут изыматься постепенно.

Цветовая гамма новых денег сохранена. Цвет будет меняться только у цифр. Под различным углом он будет меняться с синего на темно-зеленый. На купюрах появятся хорошо осязаемые линии. Дизайнеры их разместили по обеим сторонам банкнот. Кроме того, водяные знаки дополнятся портретом Европы. Это персонаж из античной мифологии.

Введение в обращение обновленных банкнот в Европе проводится последние несколько лет. Ранее в оборот были запущены купюры в пять, десять, двадцать и пятьдесят евро с новым дизайном.