Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал жилой дом, расположенный на территории Горловки, которую контролируют власти непризнанной ДНР. Об этом сообщают отечественные интернет-СМИ.

Инцидент произошел на улице Покидько в Никитовском районе города, пишет «Русская весна». По предварительной информации, дрон скинул на дом боевую гранату. В результате случившегося многочисленные ранения получила 70-летняя женщина.

Ранее во вторник сообщалось, что эксперт Владимир Сергиенко назвал украинского политика, ответственного за гибель тысяч людей в ходе военного конфликта на востоке страны.