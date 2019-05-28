В результате взрыва израильской ракеты в Сирии ранены несколько человек

Представители армии Израиля заявили, что военные выпустили ракету по сирийской системе ПВО, из которой ранее был обстрелян израильский самолет, выполнявший стандартный полет на севере страны.

По данным израильской армии, зенитный снаряд упал на территории Сирии. По информации сирийского госагентства SANA, израильская ракета взорвалась в районе Телль-Шаар рядом с городом Эль-Кунейтра. В результате ранены несколько человек и уничтожен военный автомобиль.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что "сирийская армия пыталась сбить самолет Израиля, но ей это не удалось". По его словам, в ответ ВВС уничтожили поисковую установку, из которой был открыт огонь, - передает РИА Новости. "Наша политика ясна - мы не готовы терпеть никакая агрессию против нас, мы ответим на нее сильно и решительно", - подчеркнул Нетаньяху.