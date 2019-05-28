Трамп выразил соболезнования в связи с нападением на детей в Японии

Американский лидер Дональд Трамп выразил соболезнования Японии в связи с нападением в Кавасаки. Ранее сегодня неизвестный злоумышленник, вооруженный ножом, набросился на первоклассниц.

Ранее сегодня неизвестный ранил ножом 16 человек, среди которых 13 учениц первого класса частной школы. Одна из девочек скончалась. Погиб также 30-летний мужчина, который, предположительно, является отцом одной из школьниц. Сам нападавший нанес себе смертельный удар и скончался в больнице.