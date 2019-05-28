Президент Сербии Александр Вучич заявил о потере контроля в Косово

Президент Сербии Александр Вучич, выступая перед депутатами парламента, призвал их признать потерю Косово. Вучич назвал потерю Косово "горькой правдой". Александр Вучич на специальной сессии парламента страны заявил, что Сербии необходимо решить, как дальше будут развиваться отношения с Косово — сохранение замороженного конфликта или развитие контактов с непризнанной республикой.

Вучич призвал депутатов к выбору между "сладкой ложью и горькой правдой". Президент Сербии подчеркнул: необходимо признать, что Сербия потерпела крупное национальное поражение, потеряла территорию и понесла значительные экономические потери. Вучич отметил, что сам он выступает за контакт и улучшение отношений с Косово.