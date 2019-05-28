Украина намерена добиться смены статуса Керченского пролива

Украина намерена добиться Керченскому проливу статуса международный. Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль заявила о важности "сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного пролива".

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По ее словам, это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют, и правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляций Российской Федерации о статусе Керченского пролива как внутреннего пролива. Такое заявление украинский дипломат сделала в интервью украинским СМИ, передает РБК.

Зеркаль подчеркнула, что разрывать соглашение с Россией о статусе Керченского пролива, заключенное в 2003 году, МИД Украины не намерено. Как пояснила дипломат, соглашение - это базовый документ, в котором указывается необходимость обеспечения свободы судоходства. Она отметила, что в последнем слушании трибунала по инциденту в Керченском проливе председатель трибунала ссылался на это соглашение. "Я считаю, что соглашение выполняет сейчас свою функцию, и Украина будет исходить при решении этого вопроса из принципа целесообразности. Соглашение является комплементарным к международной морской конвенции", — сказала Елена Зеркаль.