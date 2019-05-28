СМИ: Елизавета II готова нарушить старинную королевскую традицию ради похорон своей экономки

Королева Великобритании Елизавета II, вероятно, нарушит одну из главных традиций семьи ради того, чтобы посетить похороны своей помощницы Аннет Уилкин, которая недавно скончалась в возрасте 72 лет.

Женщина работала у королевы 40 лет и стала ее главной экономкой. Согласно последней информации источников, Елизавета II "глубоко расстроена" новостью о скоропостижной смерти Уилкин, передает teleprogramma.pro.

Журналисты утверждают, что у королевы и ее помощницы были очень хорошие отношения. Аннет даже получила в подарок одного из корги, которыми владела Елизавета II. Более того, женщине позволили остаться в коттедже в Виндзоре, чтобы она всегда могла быть рядом с королевой.

Теперь, когда Аннет не стало, глава британской королевской семьи якобы готова нарушить одну из старинных традиций – не посещать похороны посторонних людей, поскольку обычно в таких случаях в центре внимания оказывается не усопший, а король или королева, сообщает Еxpress.co.