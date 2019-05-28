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Эксперты оценили шансы Европы на победу в случае войны с РФ

28 мая 2019, 07:50 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперты оценили шансы Европы на победу в случае войны с РФ
фото: pixabay.com

Американские эксперты оценили шансы Европы на победу в случае начала войны с РФ. По мнению специалистов, без США европейским странам не удастся противостоять России, если произойдет военный конфликт.

Эксперты рассмотрели сценарий "возможного нападения России" на одну из стран Североатлантического альянса, согласно которому РФ "захватывает" Литву и часть Польши, передает "Свободная пресса".

Специалисты убеждены, что войск альянса в Европе хватит лишь на одну дивизию, а без Соединенных Штатов – на один корпус. При этом уточняется, что всего через несколько дней боевых действий европейские военные начнут испытывать острый дефицит боеприпасов. Кроме того, как отмечает издание The National Interest, военнослужащим НАТО не хватит беспилотников, а также сил для прикрытия своих военных баз.

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