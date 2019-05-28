Украинский политик посетовал на бесполезность санкций против РФ

Украинский политик, руководитель "Национальной стратегии развития" Дмитрий Спивак в беседе с журналистами в минувший понедельник, 27 мая, посетовал на то, что санкции Запада не действуют на Россию.

По словам политика, ни о каких жестких санкциях в отношении РФ речь идти не может, пока Франция строит на территории страны свои заводы, Германия совместно с Россией возводит "Северный поток – 2", а генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд говорит о необходимости возвращения Российской Федерации в "лоно ЕС".