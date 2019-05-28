"Он сделал правильно", - Тимошенко оценила решение Зеленского распустить украинскую Раду

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко оценила решение президента Украины Владимира Зеленского распустить Верховную раду. По мнению Тимошенко, новый президент все сделал правильно, его решения о роспуске парламента страны является законным, - сообщает kp.ru.

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Экс-премьер Украины и бывший кандидат в президенты, соперник Зеленского, Юлия Тимошенко рассказала на телеканале ICTV о том, что ее команда "внимательно изучила основания, на которых была распущена Верховная рада". Тимошенко отметила, что по конституции парламент должен быть распущен, если в коалиции менее 226 депутатов.

Украинский политик подчеркнула, что отсутствие большинства в Раде - юридически установленный факт, и Конституционный суд Украины не сможет изменить решение Зеленского о роспуске Рады.