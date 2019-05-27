Торги за власть в Рижской думе: «Согласие» и «Честь служить Риге» делят кресло мэра

И дня не прошло после выборов в Европарламент, а в Рижской думе очередные «разборки». Партия «Согласие» и партия «Честь служить Риге» не могут поделить кресло мэра.

Партия «Честь служить Риге» завтра, 28 мая, предложит своего кандидата на пост мэра. Об этом было сообщено партии «Согласие». Зачем? Партия «Согласие» должна решить, поддержать кандидата из партии «Честь служить Риге» или нет.

Что будет в том случае, если обе партии не смогут договориться?

Если договора не будет в течении двух месяцев, то Сейм сможет распустить Рижскую думу. А это значит, что Ригу могут сотрясти очередные выборы.

Что на самом деле происходит в Рижской думе?

Достоверный источник «Аргументы Недели» разъяснил данную ситуацию.

«Это ситуация уже не так уж нова. В Рижской думе обсуждают этот вопрос приблизительно год. Почему? Ситуация с коррупционным скандалом мэра длилась не один год. Сейчас и экс-мэр был избран в Европарламент, и бывший вице-мэр избран в Европарламент. То, что они будут жить в Брюсселе -99%. А зачем им проблемы Риги? Больше скажу, г-н Ушаков всеми силами стремился в ЕП. Серьезно готовился. Он ездил в Брюссель, встречался с важными и нужными людьми. Глаза в глаза. О чем он говорил – можно только догадываться. Но я знаю, что его привечал сам г-н Юнкер (Председатель Европейской комиссии). И когда говорят, что его там никто не знает – ерунда! Он бы не осмелился так рваться в ЕП, если бы не было «базы». Но есть другой момент… Это зависит от властей Латвии. Если и дальше продлятся «неприятности» с обысками, проверками, арестами, то тогда я сомневаюсь, что кресла под «двумя гонцами» не зашатаются. Я говорю о Ниле Ушакове и Андрисе Америксе. Там все очень серьезно. Посмотрите, как были подставлены ваши коллеги-журналисты! Уже нет секрета, что и радиоведущий «Домской площади», и редактор журнала с супругой работали на Ушакова. И где они сейчас? Уволены с работы и светят им, простите, реальные сроки. Одному уж точно. Это элементарная подстава. Конечно, они брали деньги, получали свой процент и должны были понимать. Вполне вероятно, что эти люди дают показания против экс-мэра и иже с ним. А дальше… Посмотрим. Но на этом дело не ограничится: будут и обыски, и проверки и т.д.»