Жители Лондона расплакались во время уничтожения фашистской бомбы

Уничтожение неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны вызвало шок у жителей британской столицы. Об этом сегодня сообщает лондонская пресса.



Авиационная бомба была найдена на строительной площадке в Кингстоне, что на Юго-западе Лондона. Обычно в таких случаях взрывоопасные предметы вывозят на полигон и там утилизируют. В этот раз эксперты решили, что транспортировка может быть рискованным мероприятием. Поэтому было принято решение управляемого подрыва.

На место были вызваны взрывотехники, пожарные, скорая помощь. Полиция оцепила место подрыва и эвакуировала местных жителей.

Авиабомба была изолирована тоннами песка. Это должно было приглушить взрыв. Наконец взрывотехники инициировали детонацию взрывчатки. Грохот был такой силы, что дрожали стены. Взрыв был слышен на 8 миль (это порядка 13 километров).

«Люди плакали на улицах, это было не очень приятно видеть», - цитирует британская Sun слова очевидицы Кейли Мэлоун, - «Судя по тому, что я видела вчера, это было ужасно. Окна были разбиты, повсюду был песок».

По словам экспертов, в Кингстоне была найдена SC250. Это 250-килограммовая авиабомба. Такими снарядами фашистские Люфтваффе бомбардировали Лондон в годы Второй мировой войны.