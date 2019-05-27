Трезвенника Трампа напоили шампанским у японского императора

Американскому президенту подали шампанское во время обеда с императором и императрицей Японии. Дональду Трампу пришлось оскоромиться и нарушить собственный безалкогольный обет. Об этом сообщает британская пресса.

Журналисты обратили внимание на гримасу, которую американский президент скорчил, пригубив напиток. Деваться Трампу было некуда, потому что сам только что предложил тост в честь императора Нарухито. Отказ мог быть воспринят как оскорбление.

Это второй визит американского президента в Японию. Обычно службы этикета знают о том, что Дональд Трамп не пьет и подают ему безалкогольные напитки. На всех остальных мероприятиях американский лидер пил виноградный сок вместо белого вина, но в этот раз выглядел смущенными и неловко улыбался.

Дональд Трамп — принципиальный трезвенник. Зарок он дал после совета старшего брата Фреда не прикасаться к выпивке. Фред был алкоголиком и умер в возрасте 43 года.