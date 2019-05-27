В Киеве на стеклянном мосту появились новые трещины

Уже третье по счету защитное стекло треснуло на новом, недавно открытом мэром города Виталием Кличко, пешеходном мосту в Киеве. Об этом сообщают в понедельник, 27 мая, украинские СМИ.

Киевский стеклянный мост между Аркой дружбы народов и парком "Владимирская горка" продолжает трескаться. Отмечается, что в момент появления повреждений на мосту было много пешеходов. Несмотря на это, мост для людей не закрыли.

Рабочие утверждают, что опасности нет, поскольку конструкция выдержит даже вес автомобиля. Напомним, накануне треснули две стеклянные панели нового пешеходного моста. Тогда переправу оцепили, люди были экстренно эвакуированы.

После появления первых трещин мэр города Виталий Кличко вновь лично осмотрел мост. Он назвал основной версией случившегося акт вандализма и поручил правоохранителям выяснить причины, дав инциденту правовую оценку.