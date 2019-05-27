Экс-советник Захарченко рассказал, почему глава ДНР не приказал наступать на Украину

Российский писатель Захар Прилепин, ранее занимавший должность советника погибшего главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко, рассказал, почему последний не организовал наступление на Украину.

Прилепин отметил, что возможная наступательная операция была бы «чистой авантюрой, которая ничем хорошим бы не закончилась». По словам литератора, процитированного интернет-ресурсом «ПолитНавигатор», ДНР не потянула бы большую войну с Киевом по экономическим причинам. Захар Прилепин подчеркнул, что республика, население которой насчитывает не более трех миллионов человек, не может сражаться на равных со страной, где проживают как минимум 30 миллионов.

Ранее в понедельник сообщалось, что отечественный политолог Алексей Чеснаков подсказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому рецепт завоевания доверия граждан республик Донбасса.