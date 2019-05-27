Политолог посоветовал Зеленскому рецепт завоевания доверия жителей ДНР и ЛНР

Российский политолог Алексей Чеснаков рассказал, какие действия должен предпринять новый президент Украины, чтобы завоевать доверие жителей ДНР и ЛНР. По данному вопросу эксперт высказался в беседе со СМИ.

По словам Чеснакова, Владимиру Зеленскому следует наказать в соответствии с Уголовным кодексом тех, кто причастен к гибели мирного населения Донбасса и блокаде региона. В частности, судить необходимо бизнесмена Игоря Коломойского и Руслана Хомчака, недавно назначенного на пост главы Генштаба армии Украины, отметил Алексей Чеснаков в интервью kp.ru.

Ранее сегодня сообщалось, что писатель Захар Прилепин раскрыл возможный вариант будущего самопровозглашенных республик Донбасса.