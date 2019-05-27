Бывший полковник КГБ Латвийской ССР: «Европа – клуб богатых людей»

До сих пор не утихают разговоры о «мешках ЧК», которые обнародовал Сейм Латвии. Не утихают как в Балтии, так и в России. Все интересно заглянуть в прошлое.

Кто только не высказывался о «мешках ЧК»: политологи, историки, писатели, журналисты. Совсем недавно наше издание «Аргументы недели» опубликовало интервью с военный писателем, журналистом, почетным сотрудником государственной безопасности СССР Анатолием Терещенко. Мнение г-на-товарища Терещенко вызвало некий интерес у латвийского читателя. Наш спецкор в странах Прибалтики обратился к полковнику (в отставке) КГБ ЛССР с просьбой прокомментировать данное интервью (за 22 мая «Аргументы Недели»). Назовем нашего консультанта «W».

- Г-н Терещенко в своем интервью о «мешках ЧК» ясно говорит, что это было огромной глупостью все «вскрывать». Мол, не стоило это делать стране-карлику, «разбегающейся и растекающейся» Латвии.

- Если, как вы говорите, Анатолий Терещенко – почетный сотрудник государственной безопасности СССР, то называть его следует «товарищ». Вы меня познакомили с этой статьей. Никакой новой информации я там не нашел. Более того, никакой существенной информации нет. Например, товарищ рассказывает, что «агентура спецслужб, в том числе КГБ ЛССР, направлена на обеспечение сохранности армейских и промышленных секретов и т.д.» Это расхожие фразы: в любом учебнике, по «данному профилю», указаны цели и задачи. Он их и перечислил. Молодец. Хорошо товарищ выучил основные и доступные постулаты. Да, я могу согласиться только в одном – обнародовать «мешки ЧК», возможно, не следовало. И их «вскрытие» несколько затянулось. Кстати, это вовсе не «мешки ЧК»: обычные документы, которые сложили в мешки. Товарищу Анатолию, который служил в органах (если он почетный товарищ) должно быть доподлинно известно, что основные документы архива КГБ ЛССР находятся в России. В Латвии осталось только то, что по «халатности» не успели изъять «товарищи» из Москвы. Но суть же его интервью не в этом совсем.

- А в чем?

- Облить грязью Латвию. Что мы «находим» в его интервью? То, что республика Латвия была в 80-е годы процветающей, а сейчас карлик и т.д. Типичный «советский» подход. Видимо, уже забылось то, как в 80-х народ, простите, бегал за колбасой. Какие очереди были в магазинах если что-то «выбрасывали» на прилавок. Просто элементарное раздражение у товарища. В чем? А как же вы смели выйти из состава СССР! Латвию, Литву и Эстонию называли «советским Западом». Конечно, мы всегда были иные. У латышей много родственников было за границей, которые имели возможность приехать в Латвию. Про Эстонию вообще молчу: финны на пароме, как к себе домой катались. Да и текстильная промышленность всегда славилась. Она и сегодня славится. А то, что на предприятие приезжала рабочая сила «из вне», чтобы заработать – факт. Сегодня средняя зарплата в Латвии какая?

- Немного более тысячи евро.

- Правильно. И она поднимается с каждым годом. Это факт. И это в «разваливающейся» стране? Естественно, когда страна стала независимой, то многие уехали к родственникам на Запад. У наших граждан- европейцев появилась возможность получать образование в других странах Европы. Кстати, бесплатно. Почему же нет? Чтобы судить, а тем более, обливать грязью – большого ума не требуется. Нужно иметь полную информацию. А с этим, видимо, проблема у товарища. Кстати, насчет «карлика». Вот чем Европа отличается от России – не важно для ЕС количество населения в стране. Да, экономика важна, но если с этим возникли сложности, то помощь от других стран ЕС получишь точно. Например, Португалия. Сегодня эта богатая страна. А что было несколько лет обратно? Жители уезжали на заработки в страны ЕС. Повально уезжали. А что теперь? Это не показатель. Из российских провинциальных городов, поселков, деревень люди стремятся, например, в Москву или Санкт-Петербург. Может об этом товарищу поговорить? Да, Латвия – маленькая страна, но она часть Европы. А Европа – «клуб» богатых людей.

- Удивительно для меня… Зачем сталкивать людей лбами? Я всегда за мирный диалог и уважение к стране.

- Совершенно верно! Любую страну есть за что уважать. Мне смешно слушать, когда говорят, что в Латвии – националисты и русофобы! Чушь! Никто и никогда не отрицал культурных, экономических связей с Россией. Хотите говорить на русском языке – говорите! Пожалуйста, приезжайте в Латвию. Латыши – гостеприимный народ! Мы за мирный, разумный диалог.

- Благодарю за интервью.