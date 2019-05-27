Захар Прилепин раскрыл вероятный вариант будущего народных республик Донбасса

В Донбассе в будущем может быть реализован «абхазский вариант», предполагающий признание самопровозглашенных республик со стороны Российской Федерации. Такое мнение озвучил писатель Захар Прилепин, принимавший участие в военном конфликте на востоке Украины.

При этом Прилепин допустил, что ДНР и ЛНР войдут в состав России, когда в Москве сочтут целесообразным такой шаг, пишет интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

В Донбассе с весны 2014 года продолжается вооруженное противостояние между подразделениями республик и подконтрольными Киеву силовиками. Ранее в понедельник сообщалось, что в сети выложили видео, на котором запечатлено уничтожение армией Украины станции связи, располагавшейся на территории ДНР.