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Игорь Коломойский раскрыл причину конфликта с Петром Порошенко

27 мая 2019, 11:32 [ «Аргументы Недели» ]

Игорь Коломойский раскрыл причину конфликта с Петром Порошенко
фото: globallookpress.com

Предприниматель Игорь Коломойский раскрыл причину конфликта с Петром Порошенко, который разгорелся, когда последний занимал пост президента Украины. Соответствующее заявление бизнесмен сделал в разговоре с журналистами.

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По словам Коломойского, он и Порошенко «поругались» из-за телевизионного канала «1+1». Президент требовал от предпринимателя, которому принадлежит данный канал, повлиять на его руководство. Игорь Коломойский в ответ объяснял, что не влияет на журналистов и не решает, какие сюжеты выпускать в эфир, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Совете Федерации прокомментировали призыв Коломойского объявить дефолт Украины.

 

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