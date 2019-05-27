Предприниматель Игорь Коломойский раскрыл причину конфликта с Петром Порошенко, который разгорелся, когда последний занимал пост президента Украины. Соответствующее заявление бизнесмен сделал в разговоре с журналистами.

По словам Коломойского, он и Порошенко «поругались» из-за телевизионного канала «1+1». Президент требовал от предпринимателя, которому принадлежит данный канал, повлиять на его руководство. Игорь Коломойский в ответ объяснял, что не влияет на журналистов и не решает, какие сюжеты выпускать в эфир, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Совете Федерации прокомментировали призыв Коломойского объявить дефолт Украины.