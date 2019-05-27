Зеленский: депутаты почти уничтожили легитимность Верховной рады

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 27 мая, сделал резонансное заявление. По его словам, депутаты Верховной рады практически уничтожили легитимность парламента своими действиями.

Кроме того, Зеленский призвал народных депутатов в течение двух грядущих месяцев не использовать трибуну Рады для собственного пиара и не превращать ее в площадку для избирательных кампаний партий. По мнению украинского лидера, у политиков еще есть шанс восстановить доверие людей к представительской демократии, передает РИА "Новости"

Президент Украины также хочет, чтобы депутаты начали голосовать за реформаторские законопроекты, которые были ранее созданы украинскими и западными специалистами.