Назначенный Зеленским глава Генштаба ВСУ поведал о выходе из «Иловайского котла»

Генерал-лейтенант Руслан Хомчак, назначенный президентом Владимиром Зеленским на должность главы Генштаба Вооруженных сил Украины, рассказал, как выходил из «Иловайского котла». Бои за этот город происходили между ВСУ и ополченцами Донбасса в августе – сентябре 2014 года.

По словам Хомчака, процитированного «Русской весной», он в составе группы вышел из Иловайска в безопасную зону в город Комсомольск утром 31 августа. Группа состояла из 14 человек, один из них был тяжело ранен. Через некоторое время Хомчака доставили в располагавшийся в Краматорске штаб силовой операции Киева в Донбассе, где военный доложил о ситуации вышестоящему начальству.

Генерал добавил, что для него «этот бой не закончился», так как до сих пор неизвестна судьба многих силовиков, пропавших без вести. При этом Руслан Хомчак отметил, что в ходе сражения за Иловайск сделал все возможное.