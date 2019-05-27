Трамп: США не стремятся к смене режима в Иране

Американский лидер Дональд Трамп в минувшее воскресенье, 26 мая, заявил, что Соединенные Штаты Америки не стремятся к смене режима в Иране. Об этом он сообщил накануне в ходе пресс-конференции.

Соответствующее заявление Трамп сделал после переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Согласно последней информации, руководство США стремится исключительно к отсутствию ядерного оружия, передает утром в понедельник, 27 мая, RT.

Ранее Дональд Трамп отметил, что Вашингтон готов к переговорам с Тегераном, но лишь при одном условии – если Иран действительно вести диалог с США.