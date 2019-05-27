В ГД оценили заявление об убытках Украины из-за ухудшения отношений с Россией

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов оценил заявление экс-министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что Киев несет убытки из-за ухудшения отношений с Москвой.

Морозов выразил сожаление в связи с тем, что эти слова произнес бывший министр. Он предположил, что украинские политики, когда уходят со службы, начинают понимать, что на самом деле происходит в стране, а те, кто находятся в кабмине, оторваны от реальности.

В беседе с RT Антон Морозов добавил, что украинская сторона, вводя искусственные ограничения в экономику, буквально "режет по живому". Власти страны лишают своих же граждан работы и вынуждают предприятия закрываться. "Это очень негативная тенденция", – резюмировал российский политик.