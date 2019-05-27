Политолог спрогнозировал смену тактики властей Киева в борьбе за российский Крым

Власти Украины сменят тактику борьбы за российский Крым. Такой точки зрения придерживается отечественный политолог Владимир Джаралла, ставший собеседником журналистов.

По словам эксперта, если раньше Киев засылал на полуостров диверсантов и создавал «различные препятствия», то теперь украинская сторона начнет «просто разговаривать» с жителями потерянного ею региона. В отношении крымчан будут действовать «лаской и уговорами», спрогнозировал Джаралла в разговоре с Nation News. При этом аналитик отметил, что новая киевская политика не принесет никаких результатов.

Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам референдума. Руководство Украины результаты голосования не признало. В Киеве неоднократно заявляли, что намерены добиваться возвращения полуострова.