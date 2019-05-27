На Гавайях акула убила 65-летнего жителя Калифорнии

В районе острова Мауи, который входит в состав Гавайского архипелага, акула убила 65-летнего жителя Калифорнии. Соответствующую информацию сообщают журналисты, ссылаясь на данные местных властей.

Представитель отдела земельных и природных ресурсов американского штата Гавайи Дэн Деннисон отметил, что происшествие случилось в минувшую субботу. Пожилой американец находился примерно в 50 метрах от берега, когда на него напала акула, сообщает телеканал Fox News . Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Известно, что с начала текущего года это уже третье нападение акул в районе Гавайев.