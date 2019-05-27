Стало известно число уничтоженных военных ВСУ в ходе новых ответных атак ДНР

Бойцам ДНР за два дня удалось уничтожить в результате ответных атак трех украинских военных. Соответствующие данные озвучил Даниил Безсонов, спикер Народной милиции непризнанной республики.

Выступая на брифинге в воскресенье, Безсонов рассказал, что Вооруженные силы Украины нанесли удары по районам пяти населенных пунктов, расположенных на территории самопровозглашенного государства. Народная милиция открыла ответный огонь, что привело к ликвидации двух бойцов ВСУ. Еще трое получили ранения.

На брифинге, состоявшемся в субботу, представитель оборонного ведомства ДНР заявил, что в ходе ответной атаки удалось ликвидировать одного украинского военного, четыре ранены.

Ранее в понедельник сообщалось, что Игорь Стрелков, бывший командир ополчения ДНР, назвал причину сдачи киевским силовикам Славянска и Краматорска.