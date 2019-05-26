"Ностальгия": Зеленский планирует поддерживать украинский кинематограф

Президент Украины Владимир Зеленский собирается оказывать поддержку развитию украинского кинопроизводства. По его словам, это является одной из приоритетных задач.

"Приветствую всех кинематографистов, среди которых я был до недавнего времени. И всех простых любителей кино, среди которых недавно я оказался... Ждем крутых фильмов на экранах, высоких бокс-офисов и международных наград", - написал глава государcтва в Twitter.

Зеленский отметил, что главными в выборе кино являются зрители, которые будут посещать кинотеатры и "избирать кино, снятое на Украине".