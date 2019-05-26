Итоги выборов в ЕП: какие партии лидируют от Латвии

Буквально несколько часов осталось до официальных результатов выборов в Европарламент. Но сейчас уже стало ясно, кто в лидерах от Латвии.

После подсчета большинства голосов по два мандата, скорее всего, получат партия «Новое Единство», «Все для Латвии!-«Тевземей ун Бривибай» и партия «Согласие». Пока эти данные являются неофициальными. Официально результаты станут известны в полночь с воскресенья на понедельник.

Что думают латвийские политики по поводу выборов в Европарламент?

Янис Борданс, лидер «Новой консервативной партии»: «Мы получили менее 5% голосов. Пока так обстоят дела. Мы довольны результатами выборов. Рады за коллег. Желаем успехов в работе, за исключением Ушакова, Америкса и Жданок».

Андрей Мамыкин, евродепутат: «Я не комментирую слухи. Можно же дождаться окончательных официальных результатов. Ходят слухи. И что? Лично я только приземлился в Брюсселе. Да, я избирался в ЕП от Русского союза Латвии. Но кто прошел – рано говорить. Я не знаю, кто и за что уже выпивает! Мне уже задавали вопрос: «А это правда, что один мандат вы разделите «на троих»?» Видимо, между мной, Жданок и Митрофановым. Это как? Две недели я заседаю в ЕП, потом две недели Жданок, потом Митрофанов? А лучше уж «по квартально». Бред! Даже не хочу комментировать! Это похоже на «байки желтой прессы»: у Пугачевой, например, есть глисты. Ну что мне ответить? У меня глистов нет! Так и тут».

Янис Григалис, политолог: «Все пока предварительно. Есть такое мнение, что будущие евродепутаты «делят» мандаты. Пусть. Я могу сказать только свое мнение: шансы на два мандата есть у «Нового Единства». Видимо, эти места достанутся Валдису Домбровскису и Сандре Калниете. Помилуйте господа, они и так долго засиделись в ЕП. Нужны же новые лица. До неприличия же невозможно заседать. Что касается партии «Согласие», то и там, возможно, два мандата. Это у г-на Ушакова и г-на Америкса. Могу сказать точно, что «Согласие» и Русский союз Латвии мобилизовал все свои силы на выборах. Свои же партийцы голосовали. А их не так уж мало. Лучше подумайте о том, что будет чуть позже: сейчас все начнут работать, а потом начнется «чистка». Я говорю о партии Ушакова. Смотрите, за него проголосовали его партийцы и некоторые сочувствующие. Как же! Нужно спасти дорогого Нила от уголовной ответственности. Представим, что Нил Ушаков в ЕП. А его «соратники» в Риге. И те, кто проворачивал с ним делишки. Ушакову нет до них дела. А правоохранительным органам есть! Начнутся допросы, следственные действия и т.д. И эти люди начнут давать показания против Ушакова. А дальше….Возможно, что и не долгое «сиденье» в кресле евродепутата. Я так вижу ситуацию. Она вполне реальна. Есть еще нюанс: г-н Ушаков имеет компромат на некоторых чиновников. А это осложняет ситуацию. Видимо, имеет. Так будет правильно сказать. Что же касается партии «ВЛ-ТБ.ДННЛ», то люди (мое мнение) голосовали за министра культуры Даце Мелбарде. И это правильно. Г-жа Мелбарде находится на своем месте и очень трудолюбивый, профессиональный политик. Но у меня есть некоторые сомнения, что она пойдет в ЕП. Ее могут просто забыть. Народ забыть. А как министр культуры она хороша! Да и находясь на этом посту ей гарантировано дальнейшее депутатство в Сейме. Г-жа Мелбарде умна. Посмотрим. Я высказываю личное мнение».