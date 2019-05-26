Президент Украины Владимир Зеленский обратился к полицейским с просьбой быть мягче к протестующим, которые не нарушают правопорядок. Глава государства заявил, что не боится критики в свой адрес.

"Призываю МВД не принимать мер против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь", - написал Зеленский в Facebook.

Ранее сообщалось в СМИ, что в Ровно задержаны 20-летний мужчина и 16-летняя девушка, которые требовали импичмента президента из-за нарушения закона. По словам Зеленского, никакого задержания не было, но в любом случае украинский лидер просит "полицию быть помягче" на митингах.

По факту задержания в ведомстве будет проведена служебная проверка.