Глава МИД Латвии: Россия должна незамедлительно освободить украинских моряков

Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряков, задержанных за нарушение госграницы в районе Керченского пролива и передать Украине три конфискованных судна.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс официально прокомментировал решение Международного трибунала по данному вопросу.

«Я приветствую постановление Международного трибунала по морскому праву, приписывающих России освободить украинских моряков и кораблей, захваченных в Керченском проливе в прошлом году. Россия должна соблюдать международное право и незамедлительно исполнить постановление трибунала ООН».

Такова позиция Латвии по данному вопросу.